В Москве прошла рабочая встреча вице-премьеров России и Армении

20 апр. 9:11

В Москве прошла рабочая встреча вице-премьеров России Алексея Оверчука и Армении Мгера Григоряна, в ходе которой стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, - сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, а также затронули тематику восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, ведущегося в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана", - говорится в сообщении на сайте кабмина, передает РИА Новости.