Ситуация на внутреннем валютном рынке Казахстана стабилизировалась

20 апр. 9:05

О стабилизации ситуации на внутреннем рынке валюты в Казахстане сообщил в среду заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин.

"Нормализована ситуация на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Обеспечен ввоз наличной иностранной инвалюты для удовлетворения спроса населения. Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов", - заявил он на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Тутушкин отметил, что регулятор, с целью исключения спекулятивных действий, расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге через обменные пункты.

"Благодаря принимаемым мерам ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизируется. В настоящее время ситуация характеризуется сбалансированностью спроса и предложения. Комплекс мер способствует поддержке тенговых активов, снижая давление на обменный курс и в последующем на инфляцию", - заключил заместитель председателя Нацбанка республики.