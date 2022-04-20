Ребенок утонул в шторм в Анапе

Накануне вечером во время шторма у берегов Анапы в море утонул ребенок.
Несчастный случай произошел между пляжами Джемете и Витязево.
Спасатели отправились на вызов, получив информацию о том, что в море терпят бедствие два человека, один из которых ребенок. Спасти ребенка не удалось, женщина госпитализирована с признаками обморожения, ее состояние оценивается как очень тяжелое.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
"Уважаемые наши гости и жители города, вода еще очень холодная, не надо переоценивать себя. И уж тем более не надо купаться во время шторма", - напоминает Анапский аварийно-спасательный отряд "Кубань-СПАС" в своем Telegram-канале.