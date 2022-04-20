Роспотребнадзор: в стране не выявлен рекомбинантный штамм XE

20 апр. 8:53

В России не выявлено новых вариантов коронавируса, доминирующим штаммом остается "омикрон", сообщил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний "омикрона" BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других", - рассказал он.

Хафизов добавил, что в России доминирует вариант "омикрон", на "стелс-омикрон" (сублиния ВА.2) с конца марта приходится порядка 80% случаев.

Эксперт считает, что изначальный вариант "омикрона" ВА.1 может исчезнуть совсем, при этом из-за разницы в геномах ВА.1 и ВА.2, можно предположить, что переболевшие одним вариантом, потом будут заражаться и вторым.

Напомним, вариант коронавируса XE выявлен в десятках стран мира, по оценкам ВОЗ он на 10% заразнее всех ранее известных штаммов.