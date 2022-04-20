Шуша примет пятый Съезд азербайджанцев мира

20 апр. 8:25

V съезд азербайджанцев мира состоится в городе Шуша - культурной столице Азербайджана, сообщает Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Съезд начнется с посещения делегатами Аллеи почетного захоронения, I и II Шехидляр хиябаны в городе Баку, после чего отправятся в Шушу.

"Приезд сюда азербайджанцев мира еще раз подтверждает мысль: "Шуша, ты наша". Во-вторых, проведение съезда азербайджанцев мира именно в Шуше - своего рода послание мировой общественности, чтобы они внимательно посмотрели и увидели, что Шуша превратилась в центр азербайджанцев мира, и, чтобы прекратили негативно отзываться о Шуше и Карабахе. Это азербайджанская родина, азербайджанская земля, колыбель чести азербайджанцев", - отметил заместитель председателя Милли Меджлиса, профессор Фазаил Ибрагимли.

Он добавил, что проведение этого авторитетного события в городе Шуша следует расценивать как "крупное политическое, моральное, научное международное событие".

Участие в съезде примут около 400 представителей азербайджанской диаспоры из 65 стран мира.

После официальной церемонии открытия V съезда состоится выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, затем пройдут обсуждения на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период", "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Съезд азербайджанцев мира - мероприятие высокого уровня для дальнейшего укрепления связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, для обеспечения солидарности и координации деятельности азербайджанских общин, сообществ и ассоциаций.

Первый Съезд азербайджанцев мира состоялся в Баку в 2001 году.