Опрос: хроническими болями страдают 43% россиян

20 апр. 8:07

Всероссийский опрос показал, что порядка 43% жителей России испытывают хронические боли.

Руководитель комитета Российского межрегионального общества по изучению боли (РОИБ) по организации противоболевой помощи, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Максим Чурюканов рассказал ТАСС, что исследование было проведено с помощью Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) путем телефонного опроса среди 1,6 тыс респондентов. Исследование провели в мае 2021 года, однако результаты еще не были опубликованы.

"Оно показало первый результат, что распространенность хронических болевых синдромов среди населения Российской Федерации составляет 43%", - сообщил Чурюканов.

Согласно результатам опроса, боли длительностью более трех месяцев испытывали на момент исследования или ранее 43% россиян, чаще лица старше 60 лет и женщины. Наиболее часто респонденты сообщали о хронических болях в пояснице (37%), коленных суставах (35%), голове (25%).

"Раньше о распространенности тех или иных болевых синдромов мы ссылались часто на зарубежные данные или на свои небольшие эпидемиологические исследования, которые касались одного города или населенного пункта, или поликлиники. Здесь речь идет о действительно всероссийских данных. Это впервые было показано для нашей страны", - подчеркнул ученый.

По словам Чурюканова, на фоне пандемии увеличилась частота возникновения хронических болей увеличилась. Это связано как с постковидным синдромом, так и с гиподинамией в результате изоляции, изменением образа жизни, а также хроническим стрессом.