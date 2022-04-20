В Павлодаре машина сбила школьника на пешеходном переходе

20 апр. 7:47

В центре Павлодара автомобиль сбил ребенка, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходном переходе.

"19 апреля в 08.45 в Павлодаре напротив дома 17/1 по улице Площади Победы 37-летняя водитель автомашины Кia Cerato на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода 2011 года рождения", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Мальчик госпитализирован с различными травмами, автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.