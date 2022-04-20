Парламент Японии утвердил поправки для ужесточения санкций против России

20 апр. 7:34

Японский парламент в среду окончательно утвердил поправки в законодательство, связанные с ужесточением экономических санкций против РФ.

Прямая трансляция заседания верхней палаты парламента велась на официальном сайте. Ранее эти поправки уже поддержали депутаты ключевой нижней палаты.

Планируется внести изменения в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить лазеек в антироссийском санкционном режиме, в том числе в области криптовалюты. Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Ранее это требование не касалось компаний, занимающихся криптовалютой.

Также парламент Японии поддержал временное повышение тарифов в связи с лишением России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле.