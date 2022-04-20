В Тбилиси закрыли незаконный игорный клуб

20 апр. 7:11

Сотрудники Департамента налогового мониторинга Службы доходов Министерства финансов Грузии выявили и пресекли в Тбилиси факт незаконной организации азартных игр.

Сообщается, что один из местных предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения. Игровой автомат был конфискован.

"В соответствии со статьей 271 части 7 Налогового кодекса Грузии "Производство по делу о налоговом правонарушении", материалы дела направлены в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования", - информирует Служба доходов страны.