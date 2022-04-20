Токио покидают высланные российские дипломаты

20 апр. 6:50

Сотрудники российского посольства и торгового представительства в Японии в ближайшие часы спецбортом вернутся в Россию. Ранее о их высылке объявил МИД страны.

Автобус с российскими дипломатами выехал с территории посольства в Токио под марш "Прощание славянки" в сторону аэропорта Ханэда, оттуда вылетит спецборт в Россию.

В среду посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что Россия примет ответные меры в связи с высылкой дипломатов. "Только что мы тепло пожелали доброго пути домой, на родину, в Москву нашим товарищам, которые были вынуждены досрочно завершить свою работу в Токио по причине недружественного, политизированного решения японской стороны об их, как нам было сказано, высылке из Японии", - сказал Галузин.

Посол отметил, что решение Японии о высылке дипломатов является контрпродуктивным для российско-японских отношений. "В сложной международной обстановке как раз необходимо активное, постоянное и профессиональное дипломатическое общение. Но, к сожалению, японская сторона своим шагом искусственно сужает возможности такого диалога. Ответные меры с нашей стороны последуют", - подчеркнул он.