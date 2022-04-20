Toshiba остановила прием заказов в России

20 апр. 6:23

Японская электротехническая корпорация Toshiba решила приостановить прием заказов и инвестиций в России в связи со спецоперацией на Украине.

"Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее разрешение конфликта", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте в среду.

Кроме того, Toshiba через международные организации направит 100 млн иен ($774 тыс) в качестве гуманитарной помощи Украине.

В корпорации сообщили, что прибыль от деятельности в РФ в прошедшем финансовом году составила около 0,2% от общего уровня доходов.