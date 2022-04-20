РФ и Армения подписали пакет документов

20 апр. 2:39

Правительства России и Армении заключили пакет документов о сотрудничестве. Он был подписан в ходе визита в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Так, между министерствами соцтруда двух стран оформлен меморандум о взаимодействии в социально-трудовой сфере. Такой же документ подписан между министерствами юстиции, касающийся сотрудничества служб принудительного исполнения судебных актов двух государств.

Кроме того, Россия и Армения подписали комплексную программу сотрудничества в реализации проектов в энергетике. Еще один документ касается совместной работы в сфере фитосанитарного контроля.

Помимо этого, Москва и Ереван договорились о сотрудничестве в сфере культуры на 2022-2023 годы. Подписана также программа взаимодействия между министерствами юстиции.

В ходе поездки в Москву глава армянского правительства также встретился с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждая ситуацию на Южном Кавказе, лидеры обеих стран высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Азербайджана, Армении и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона.

Стороны также отметили важность активизации деятельности Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Кроме того, Путин и Пашинян условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 года ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии РФ по запросу сторон.

Президент России и премьер Армении также высоко оценили состоявшиеся контакты между религиозными деятелями и представителями общественности Азербайджана и Армении при содействии России, что способствует "наведению мостов" между народами двух стран. Была достигнута договоренность продолжать такую практику.

Помимо этого, лидеры РФ и Армении приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений. Стороны отметили успешный запуск Консультативной региональной платформы "3+3", призванной предоставить дополнительные возможности для продвижения диалога и разнопланового сотрудничества между всеми странами региона.