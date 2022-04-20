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В Туркменистане сменили министра торговли

В Туркменистане сменили министра торговли

Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Сердар Бердымухамедов.

"Освободить Гурбанназарова Оразмырата по состоянию здоровья от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана", - говорится в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности министра торговли и внешнеэкономических связей назначен заместитель Гурбанназарова Бегенч Гочмоллаев, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

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