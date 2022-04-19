США разрешили НКО финансировать "строительство демократии" в России

19 апр. 23:44

Некоммерческим организациям (НКО) разрешается проводить различные сделки, подпадавшие ранее под санкции, для осуществления деятельности, связанной с гуманитарными проектами и "строительством демократии". Об этом сообщили в министерстве финансов США.

В ведомстве пояснили, что в перечень разрешенных в виде исключения попало финансирование деятельности, связанной с гуманитарными проектами на Украине или России, а также с проектами по поддержке демократии в обеих странах.

Помимо этого, американским НКО разрешили финансирование образовательных, медицинских и экологических проектов в России, передает ТАСС.