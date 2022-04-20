Саудовская Аравия и Кувейт спорят с Ираном из-за морского месторождения

В марте Саудовская Аравия и Кувейт договорились о совместной разработке морского месторождения природного газа примерно в 80 км от своих берегов. Когда именно начнутся работы, уточнено не было, но решение вызвало недовольство Ирана, где утверждают, что месторождение частично находится в его территориальные водах, а потому соглашение незаконно.

Издание Washington Institute отмечает, что кувейтские и саудовские чиновники, оценив обстановку, пригласили Иран на переговоры, чтобы выяснить точное расположение спорного месторождения. Однако проблема по-прежнему не решена. Главный вопрос заключается в том, идет ли речь об одном или двух месторождениях. На своей стороне Персидского залива Иран называет его Араш, а Саудовская Аравия и Кувейт - Дурра. Если месторождение все-таки одно, необходимо определить, какая его часть находится в иранских водах. Большинство экспертов считает, что месторождение всего одно, причем со значительными запасами газа и конденсатов (продаваемых как нефть).

Хотя Кувейт - крупный нефтяной производитель, в настоящий момент ему приходится импортировать газ для электрогенерации из такого отдаленного региона как Карибский бассейн, что крайне нерационально. Для электрогенерации Эр-Рияда газ тоже будет не лишним, поскольку сможет заменить нефть, которая отправится на экспорт. Даже Ирану нужно больше газа, хотя он и соперничает с Россией за звание самого крупного производителя.

Спор осложняется историческим определением береговых линий Саудовской Аравии и Кувейта. Изначально указанная Британской империей территория была обозначена как ”нейтральная зона” из-за миграционных тенденций среди местных бедуинских племен. С открытием нефти зона была разделена между Саудовской Аравией и Кувейтом, как и доходы от добычи. Напряженность в связи с этим вопросом сохраняется по сей день. В 2018 году де-факто правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман посетил Кувейт, однако его визит был внезапно завершен без объяснения причин. Считается, что Кувейт был раздражен дипломатическими приемами принца.

Дурра/Араш - далеко не первое месторождение, расположенное в границах нескольких суверенных государств. Международные юридические механизмы для совместной эксплуатации и раздела доходов в таких ситуациях хорошо отлажен. В Персидском заливе, например, Иран делит нефтяные и газовые месторождения с Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом. Однако споры по подобным соглашениям не всегда ведутся в дружеской атмосфере: в 1990-м году, например, Саддам Хуссейн одной из причин вторжения в Кувейт назвал чрезмерную (и не безосновательно) добычу на общем нефтяном месторождении.

В контексте текущей обеспокоенности в отношении глобальных энергетических цен и дефицита газа в связи с ситуацией на Украине наиболее вероятный исход спора следующий: даже если проблема будет урегулирована в ближайшее время и без затруднений, производство на Дурре/Араше начнется не ранее, чем через несколько лет, причем затраты на разработку месторождения будут существенными - необходимо будет потратить $7 млрд. Так или иначе, Иран еще не скоро начнет получать хоть какую-нибудь прибыль с месторождения, а тем временем у ключевых государств Персидского залива будет возможность проработать отношения друг с другом, несмотря на трения.