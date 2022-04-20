Немецкие бизнесмены и профсоюзы против бойкота российского газа

Бизнесмены и профсоюзы Германии объединились, чтобы выступить против решения ЕС немедленно запретить импорт природного газа из России из-за спецоперации на Украине, заявив, что подобное решение приведет к закрытию предприятий и потере рабочих мест в стране с крупнейшей экономикой в Европе, отмечает ABC News.

”Газовое эмбарго приведет к падению производства, закрытию предприятий, дальнейшей деиндустриализации и долговременной потере рабочих мест в Германии”, - такую позицию в совместном заявлении выразили глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Райнер Дульгер и председатель Объединения профсоюзов Германии Райнер Хоффманн. Они считают, что европейские санкции должны быть таргетированными, чтобы оказать давление на Россию, но при этом ущерб для стран, вводящих ограничения, должен быть минимальным. ”Пока что мы этого не видим”, - сетуют Дульгер и Хоффманн.

Заявление было опубликовано в связи с тем, что сейчас европейские лидеры продолжают обсуждать возможные новые энергетические санкции против российской нефти после принятого 7 апреля решения о запрете с августа импорта российского угля. В Киеве утверждают, что доходы от российского энергетического экспорта позволяют Москве продолжать спецоперацию на Украине. Но отказаться от импорта не так просто.

27 государств ЕС получают 40% природного газа и 25% нефти из России.

Без природного газа придется сложнее всего, считают эксперты по энергетике, поскольку большая его часть поступает из России, а грузы СПГ, которые доставляются на кораблях, ограничены ввиду значительного спроса по всему миру.

Германия, главный промышленный центр и импортер российского газа, до сих пор была против немедленного эмбарго. Страна планирует прекратить поставки российской нефти к концу текущего года, и отказаться от газа к середине 2024 года. Исполнительная комиссия ЕС представила план снижения потребления российского газа на две трети к концу года за счет перехода на трубопроводный газ из Норвегии и Азербайджана, а также импорта СПГ, ускорения развития ветряных и солнечных энергетических проектов и более рационального использования ресурсов.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ”немедленное газовое эмбарго поставит под угрозу социальную стабильность в стране”. Несмотря на большое количество экономических санкций против российских банков и частных лиц, ЕС продолжает платить за российские нефть и газ $850 млн ежедневно, хотя европейские правительства и осуждают спецоперацию. Больше всех газ потребляют предприятия по производству стекла, металлической продукции, керамики и химикатов.

По словам промышленников, во многих случаях газ будет невозможно заменить в краткосрочной перспективе.

Ассоциации, представляющие предприятия пищевой и металлургической промышленности, по производству стекла, а также глава профсоюза химических компаний выступают против немедленного отказа от импорта российского газа.

Эксперты по энергетике говорят, что полный запрет на российский газ может привести к рецессии, а некоторым европейским странам придется ввести нормирование потребления газа. Правительство решит, какие предприятия менее важные, и они вынуждены будут либо сократить, либо остановить производство, чтобы обеспечить энергоресурсы граждан и больницы, которые защищены европейским законом. В любом случае эмбарго спровоцирует дальнейший рост цен на газ.

По словам аналитиков, бойкот российской нефти будет легче перенести, чем запрет газа, однако и он приведет к подорожанию энергии, что отразится на потребителях, уже страдающих от рекордной в ЕС инфляции в 7,5%.