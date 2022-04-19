Георгий Саралидзе на "Россия 1": в Грузии и Азербайджане всегда отмечают День Победы 9 мая (ВИДЕО)

19 апр. 23:13

Грузия и Азербайджан всегда отмечают День Победы 9 мая, заявил телерадиоведущий Георгий Саралидзе, выступая в эфире передачи "Кто против" Дмитрия Куликова.

Он отметил, что отношение к этому празднику всегда должно быть в центре внимания. "На самом деле, мы должны обращать внимание на отношение тех стран, какими бы сложными ни были отношения с этими странами. Если есть что-то положительное, то обязательно это отмечать. Мы очень часто это упускаем. Какие-то негативные моменты мы поднимаем и начинаем обсуждать. И правильно, наверное. Но не надо забывать, это очень важная вещь", – сказал телерадиоведущий.

По его словам, в Грузии День победы – это народный, семейный праздник, – праздник страны, понесшей большие потери во Второй мировой войне. "Например, в Грузии, где оппозиция, последователи Саакашвили (Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии – прим.ред.) пытались перенести празднование Дня Победы с 9 мая на 8 мая, парламент не провел", – сказал он.

Далее в качестве примера журналист привел поступок 95-летнего ветерана войны Вахтанга Адамашвили, который пришел во время локдауна в 2020 году к могиле неизвестного солдата в Ваке-парке в Тбилиси, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в той войне.

Затем Георгий Саралидзе обратил внимание на то, что День Победы всегда на высоком официальном уровне празднуется в Азербайджане. Также, журналист отметил, что День Победы 9 мая отмечается и в Армении.