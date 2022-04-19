В КХЛ могут ужесточить лимит на легионеров

Министерство спорта России рассмотрит вопрос ужесточения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
По данным источника, Минспорт получил предложение от Федерации хоккея России (ФХР) о сокращении общего количества легионеров с пяти до трех (включая одного вратаря), заявленных в российские клубы на матчи КХЛ и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Клубы Высшей хоккейной лиги смогут иметь не более 3 легионеров, в том числе ни одного вратаря.
При этом хоккеисты Казахстана и Белоруссии по-прежнему не будут считаться легионерами, передает "Спорт-Экспресс".