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В КХЛ могут ужесточить лимит на легионеров

В КХЛ могут ужесточить лимит на легионеров

Министерство спорта России рассмотрит вопрос ужесточения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По данным источника, Минспорт получил предложение от Федерации хоккея России (ФХР) о сокращении общего количества легионеров с пяти до трех (включая одного вратаря), заявленных в российские клубы на матчи КХЛ и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Клубы Высшей хоккейной лиги смогут иметь не более 3 легионеров, в том числе ни одного вратаря.

При этом хоккеисты Казахстана и Белоруссии по-прежнему не будут считаться легионерами, передает "Спорт-Экспресс".

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