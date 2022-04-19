В КХЛ могут ужесточить лимит на легионеров

19 апр. 22:58

Министерство спорта России рассмотрит вопрос ужесточения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По данным источника, Минспорт получил предложение от Федерации хоккея России (ФХР) о сокращении общего количества легионеров с пяти до трех (включая одного вратаря), заявленных в российские клубы на матчи КХЛ и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Клубы Высшей хоккейной лиги смогут иметь не более 3 легионеров, в том числе ни одного вратаря.

При этом хоккеисты Казахстана и Белоруссии по-прежнему не будут считаться легионерами, передает "Спорт-Экспресс".