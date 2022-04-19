В Кабардино-Балкарии посадят 1,5 тыс га новых садов

19 апр. 21:59

В 2022 году аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) заложат 1,5 тыс га новых плодовых и ягодных садов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии в активную фазу вступила весенняя закладка многолетних плодово-ягодных насаждений. В текущем году, как и годом ранее, планируется заложить не менее 1500 га многолетних насаждений, первые 280 га уже посажены", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Все новые сады - это посадки интенсивного и суперинтенсивного типа. Интенсивное садоводство предполагает посадку 800-1 тыс деревьев на гектар земли, плодоношение начинается на второй год. На начало 2022 года общая площадь садов в КБР составила 24,57 тыс га.

Напомним, КБР на сегодняшний день не только обеспечивает себя в полном объеме плодово-ягодной продукцией, но и поставляет ее в рамках импортозамещения за пределы республики. В этом году в регионе планируют увеличить валовой сбор плодов и ягод. Одновременно в садах проводится профилактическая обработка деревьев и кустарников против вредителей и болезней.