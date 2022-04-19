Перестрелка произошла в Дагестане, пострадали четыре человека

19 апр. 22:25

Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Дагогнях, информирует пресс-служба МВД Дагестана. Уточнятся, что один из пострадавших находится в больнице.

"На почве неприязненных отношений поругались двое мужчин, была перестрелка. Ранения получили четыре человека, один человек госпитализирован. Погибших нет", - говорится в сообщении администрации города.

Правоохранители оперативно задержали участников перестрелки, они доставлены в горотдел, ими оказались пятеро молодых людей. По словам задержанных, они собирались обсудить конфликтную ситуацию, однако "на переговоры обе стороны пришли не с пустыми руками, мирной беседы не получилось", пере дает ТАСС, уточняя, что обстоятельства произошедшего выясняются.