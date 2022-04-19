В МВФ допускают обесценивание валют в граничащих с Россией и Украиной странах

19 апр. 21:47

Экономики стран, граничащих с Россией и Украиной, могут столкнуться с потрясениями из-за обесценивания своих национальных валют. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

"Восточноевропейские страны, близкие к Украине и России, также видели обесценивание своих валют, поскольку они в большей степени затронуты. Обесценивание этих валют может породить некоторое потрясение в этих экономиках", - цитирует его ТАСС.

Гуринша отметил, что это может привести к дополнительной инфляции в плане импортируемых товаров.

Главный экономист МВФ также обратило внимание на то, что введенные западными странами санкции в отношении России серьезно влияют на мировую экономику в целом и на торговлю, особенно в том, что касается энергоносителей.