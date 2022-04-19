Новые специальности появятся в колледжах и техникумах Северной Осетии

19 апр. 21:35

Власти Северной Осетии введут 11 новых специальностей в колледжах и техникумах республики, сообщила глава республиканского Минобразования Элла Алибекова

"Определили специальности, которые наиболее актуальны для нашей республики, усиливаем программы, чтобы они были практикоориентированными и составлялись совместно с работодателем, отвечая их запросам. Более того, мы в этом году открываем 11 новых направлений, что является очень существенным шагом в развитии системы СПО", - сказала она в ходе выступления на VI Окружной сессии Агентства "Ворлдскиллс Россия" в рамках деловой программы отборочных соревнований для участия в финале X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).