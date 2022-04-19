Сахиба Гафарова провела встречу с Саломе Зурабишвили

19 апр. 21:27

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова провела переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В ходе состоявшейся в Тбилиси встречи, стороны обсудили двухсторонние отношения и роль парламентов в развитии взаимного сотрудничества.

Президент Грузии поблагодарила азербайджанскую сторону за установление тесных отношений между парламентами, отметив, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживали друг друга на международной арене. Также она пожелала Азербайджану мира и стабильности.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, обратила внимание на то, что отношения между Азербайджаном и Грузией имеют многовековую историю, в период независимости эти связи получили дальнейшее развитие, а в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений.

Далее она отметила деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.