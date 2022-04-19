Отстранение Хана может сблизить Пакистан и Саудовскую Аравию

Новому премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу будет сложно укрепить позиции страны в арабском и мусульманском мире и составить достойную конкуренцию харизме свергнутого предшественника Имрана Хана в качестве глобального государственного деятеля, пишет Middle East Eye.

Неделю назад Шариф принял присягу, что стало заключительным актом политической драмы в Исламабаде, в ходе которой Хан, находившийся у власти четыре года, потерпел поражение в парламенте в результате вынесенного вотума недоверия, а Верховный суд Пакистана постановил, что его попытка заблокировать голосование была неконституционной. Но популярность Хана только усилилась с тех пор, как он покинул офис. Теперь он собирает огромные толпы в ходе политических митингов по всей стране. Аналитики прогнозируют досрочные выборы, по результатам которых Хан может вернуться.

Международные партнеры Пакистана следят за тем, как разворачиваются события. Так, Саудовская Аравия поздравила Шарифа только спустя пять дней после вступления в должность, хотя в своей инаугурационной речи он упомянул о королевстве и поблагодарил Саудовскую Аравию, намекнув на то, что страна молчаливо поддерживает его приход к власти.

Шариф, брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, несколько раз занимал пост главного министра Пенджаба, самой населенной провинции в стране, и считался умелым региональным администратором. Но ему не хватает опыта в международных делах. Он несколько раз обвинялся в коррупции. Одно из дел (временно приостановленное) до сих пор открыто: его обвиняют в отмывании 16 млрд рупий ($90 млн). Шариф отрицает обвинения.

”Сильные личности”

Исполнительный директор Исламабадского института политических исследований, аналитического центра пакистанского МИДа, Хуссейн Надим уверен, что смена руководства в стране не отразится на отношениях с Саудовской Аравией: ”Пакистанская политика в регионе Персидского залива институционализирована, ее стратегическая важность крайне велика. У нас взаимопонимание на протяжении многих лет”. Однако, по словам Надима, Шарифу может быть не так просто, как Хану, взаимодействовать с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Саудовский король и наследные принцы традиционно предпочитают напрямую контактировать с пакистанскими премьер-министрами и военным руководством, не полагаясь на дипломатические каналы.

”В данном случае на отношения влияют сильные личности. Мухаммед ибн Салман и Имран Хан подружились, сошлись характерами. Пакистану нужна Саудовская Аравия для решения экономических проблем. Саудовской Аравии Пакистан нужен еще больше на фоне ослабления западных гарантий безопасности”, - говорит Надим. Хан понимал важность развития личных отношений с наследным принцем: в ходе первого визита кронпринца в Пакистан в 2019 году Хан лично встретил его в аэропорту и отвез в официальную резиденцию. При Мухаммеде ибн Салмане из саудовских тюрем были освобождены тысячи пакистанских заключенных, многие из которых обвинялись в мелких преступлениях и миграционных нарушениях. Саудовская Аравия также объявила о многомиллионных инвестиционных проектах в Пакистане. Хан, в свою очередь, откликнулся на просьбу Саудовской Аравии принять более жесткую позицию по Ирану за попытки государства завербовать молодых шиитов из Пакистана и Афганистана для поддержки хуситов в Йемене.

Такого рода старомодной дипломатии, искусства управлять государством больше не будет. Новому премьер-министру непросто соответствовать своему предшественнику

Но есть аналитики, которые оценивают отношения между Мухаммедом ибн Салманом и Имраном Ханом совершенно по-другому. Они считают, что происламская риторика бывшего пакистанского премьер-министра и его стремление стать голосом мусульманского мира, тенденции, которые проявились во время недавних встреч министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, обеспокоили Эр-Рияд. ”Растущее влияние Хана в качестве глобального лидера, поднимающего вопросы об исламофобии, Кашмире и Палестине по всему миру, начало затмевать значение Мухаммеда ибн Салмана в качестве лидера мусульманского мира. Для наследного принца он стал угрозой, - говорит глава отдела политических рисков из International Interest Сами Хамди. - Пока Мухаммед ибн Салман проводил деисламизацию Саудовской Аравии, организовывал рейв-вечеринки в пустыне, открывал бикини-пляжи, запрещал призывы к молитве по громкоговорителю, происламская риторика Имрана Хана быстро набирала популярность в Персидском заливе и по всему Ближнему Востоку”. Хан постоянно оказывал давление на Саудовскую Аравию по щекотливым вопросам геополитического значения.

Неодобрение отстранения

Помощник научного сотрудника Центра исламских исследований им. короля Фейсала Умар Карим вспоминает, что Хан обвинил Вашингтон в заговоре против себя. ”Поскольку Мухаммед ибн Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид избегают телефонных звонков от американского президента, а Хан придерживался антиамериканской линии, вряд ли руководство в Персидском заливе в восторге от того, что заинтересованные стороны в Пакистане прогнулись под американским давлением и убрали крайне популярного премьер-министра”, - считает Карим. Выступая накануне поражения Хана в парламенте, официальный представитель Госдепа завил, что все обвинения в том, что США якобы убеждают оппозиционных членов парламента голосовать против Хана, ”абсолютная неправда”. Он подчеркнул, что Вашингтон ”поддерживает конституционный процесс и верховенство закона в Пакистане”.

Усиливающиеся разногласия между Ханом и влиятельным военным руководством, не идут на пользу политическим перспективам бывшего премьер-министра.

”Внешняя политика Пакистана определяется военными, которые не поддержали антизападную политическую повестку Хана”, - объяснил эксперт. На прошедшей в начале месяца конференции ”Исламабадский диалог безопасности” явно наблюдалась напряженность между Ханом и командующим пакистанской армией Камаром Джаведом Баджвой. Баджва раскритиковал Россию за спецоперацию на Украине в противовес позиции гражданского правительства и призвал к отмене неофициального запрета на экспорт американских вооружений в страну. Как говорит Карим, "главнокомандующий пакистанской армией, выразив недовольство российской операцией, пошел против позиции Саудовской Аравии и ОАЭ, поэтому некоторые региональные лидеры начали задаваться вопросом, не меняет ли Пакистан Китай на США”. По словам Карима, пакистанские военные сигнализируют о желании сотрудничать и с Вашингтоном, и с Пекином, что потребует как от военного, так и от гражданского руководства готовности и дальше взаимодействовать в Заливе.

Зависимость Пакистана от американского оружия, а также средства США и МВФ, выделяемые в рамках экономической помощи, - две главные причины, по которым Исламабад стремится одной ногой быть в западном блоке.

Недавно США заблокировали продажу пакистанской армии произведенных в Турции ударных вертолетов, отказав третьей стороне в сертификации американских двигателей. С июня 2018 года Пакистан - в "сером листе" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег за неэффективную борьбу с финансированием террористических организаций и недостаточные меры по противодействию отмыванию средств. По словам Карима, одним из способов демонстрации Пакистаном преданности Заливу может стать тесное военное сотрудничество, хотя и ”позиция гражданского правительства будет играть важную роль в дальнейшем улучшении отношений”.

Пакистан недавно завершил совместные двухмесячные учения с саудовской тяжело вооруженной механизированной бригадой с задействованием танков и артиллерии. В прошлом пакистанские солдаты проводили операции по обеспечению безопасности на саудовско-йеменской границе, оказывая королевству помощь в стратегическом планировании и обучении. Смена руководства не пошла на пользу экономической ситуации в Пакистане. Поскольку иностранные резервы государства иссякают, вскоре Шахбаз Шариф окажется в такой же финансовой зависимости от Саудовской Аравии, как и его предшественник.

По словам Карима, платой за помощь может оказаться еще более жесткая позиция в отношении Ирана: ”Если Пакистан хочет продолжать получать финансовую помощь от Залива, Саудовская Аравия потребует больших уступок. Иран до сих пор не поздравил нового премьер-министра, поскольку считает, что новое правительство может еще больше склониться на сторону Саудовской Аравии”.