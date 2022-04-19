Шольц: эмбарго на поставки газа из РФ для некоторых стран - непреодолимый вызов

19 апр. 21:04

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции против России являются обоюдоострыми и имеют последствия для всего мира, в том числе в виде роста цен на энергоносители.

По его словам, санкции для некоторых стран являются непреодолимыми. "Мы приняли масштабные санкции с серьезными последствиями. Все знают, что эти санкции всегда являются обоюдоострыми - в свете обратного воздействия на страны, которые их ввели, а также на весь остальной мир", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран.

"Растущие цены на уголь, нефть и газ, конечно, являются вызовом для такой богатой страны, как Германия. Для некоторых стран их едва ли можно преодолеть", - признал он, добавив, что еще до операции РФ на Украине Германия готовилась к снижению зависимости импорта российских энергоносителей. "Мы хотим быть намного быстрее с этим, чем многие планируют", - акцентировал внимание он.