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В Турции заверили, что не будут нарушать территориальную целостность Ирака

В Турции заверили, что не будут нарушать территориальную целостность Ирака

Турция не намерена нарушать территориальную целостность Ирака. Об этом заявил сегодня турецкий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Почему иракская сторона не беспокоится о террористах РПК на своей территории? Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем", - цитирует его РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция будет обеспечивать безопасность своих границ, безопасность своих граждан и будет бороться с террором.

Напомним, 18 апреля Турция начала на севере Ирака военную операцию понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

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