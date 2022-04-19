В Турции заверили, что не будут нарушать территориальную целостность Ирака

19 апр. 20:59

Турция не намерена нарушать территориальную целостность Ирака. Об этом заявил сегодня турецкий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Почему иракская сторона не беспокоится о террористах РПК на своей территории? Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем", - цитирует его РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция будет обеспечивать безопасность своих границ, безопасность своих граждан и будет бороться с террором.

Напомним, 18 апреля Турция начала на севере Ирака военную операцию понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).