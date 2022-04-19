Азербайджан и Грузия будут вместе содействовать миру и стабильности на Кавказе

19 апр. 20:55

Состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой и председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

На состоявшейся после переговоров пресс-конференции Папуашвили отметил, что Тбилиси и Баку всегда играли важную роль в деле построения мира в регионе и должны использовать эту историческую роль.

"Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в деле построения мира в регионе. Мы согласны с тем, что обе страны должны использовать эту историческую роль, вместе и усерднее содействовать миру и стабильности на благо наших стран, наших народов и региона в целом", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Глава грузинского парламента также подчеркнул, что грузино-азербайджанское сотрудничество динамично развивается в различных сферах, в том числе в экономике, туризме, энергетике, транспорте и т. д. "Мы готовы продолжить эту позитивную тенденцию и еще больше углубить стратегическое партнерство между нашими странами", - сказал Папуашвили.

Он поблагодарил Гафарову за визит, отметив его особое значение, так как в 2022 году исполняется 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном.

В свою очередь, председатель Милли Меджлиса выразила благодарность коллеге за приглашение и прием. "Сегодня я, как председатель Милли Меджлиса, впервые нахожусь в Грузии. Я очень довольна визитом в Грузию. Благодарю Шалву Папуашвили за приглашение и за такой прием моей делегации", -заявила Гафарова.

Она обратила внимание на то, что эта поездка не является случайной, поскольку Азербайджан и Грузия являются дружественными странами и стратегическими партнерами. "Эти отношения продолжаются позитивно, и особое место в этом занимают межпарламентские связи. Особенно хочу отметить, что на данном этапе парламентские отношения находятся на очень высоком уровне", - поведала председатель Милли Меджлиса.

По ее словам, на сегодняшней встрече рассматривались региональные вопросы. "Мы обсудили ряд существующих в регионе вопросов и текущую ситуацию со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Мы обсудили вопросы, связанные с укреплением отношений между странами, также поговорили о необходимости ежедневных отношений и частых визитов", - сказала Гафарова.

Она также указала на то, что межпарламентские отношения выполняют роль моста в дружбе между странами."Мы поговорили о важности и необходимости трехстороннего формата комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана-Грузии-Турции. Очередной трехсторонний форум состоится в столице Азербайджана Баку и в городе Шуша", - заключила председатель Милли Меджлиса.