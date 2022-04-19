В ООН прокомментировали возможность ядерного конфликта

19 апр. 20:33

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что организация считает немыслимой даже саму идею о ядерном конфликте в мире, применение же химического или биологического оружия будет ужасным.

"Как мы и говорили, даже сама идея о ядерном конфликте немыслима. Само собой разумеется, что применение любого химического или биологического оружия будет ужасным и будет идти вразрез с международным правом", - сказал он, отвечая на вопрос о соответствующих рисках в контексте кризиса на Украине.