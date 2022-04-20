На Кубани презентуют винный туризм

20 апр. 1:25

В Краснодарском крае 21 апреля состоится презентация винного туризма.

Участие в выставке примут более 300 представителей туроператорских компаний, будут представлены ведущие винодельни края: Chateau Pinot, "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", "Долина Лефкадия" и Chateau de Talu.

Винный туризм - одно из наиболее динамично развивающихся направлений, на Кубани работает более 30 виноделен, ежегодно их посещает более 350 тыс туристов, сообщила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина.

"Помимо знакомства с технологиями производства и хранения вин, прогулок по виноградникам, винодельни предлагают целый комплекс туристических услуг. Работают рестораны авторской кухни, организуются гастрономические вечера, праздники и фестивали, интересные детям и взрослым. Винный туризм способствует увеличению турпотока в низкий сезон и придает винной отрасли импульс к развитию", - подчеркнула она.

Мероприятие состоится в рамках онлайн-форума, посвященного российскому турпродукту "Знай наше: Лето 2022", форум проводится с 2015 года при поддержке Ростуризма, Российского союза туриндустрии, Агентства стратегических инициатив.