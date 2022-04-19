Пеле госпитализирован

19 апр. 19:58

В Бразилии госпитализирован трехкратный чемпион мира по футболу Пеле.

По данным телеканала ESPN, 81-летнего бразильца доставили в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где он ранее проходил сеансы химиотерапии.

Сейчас Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). ФИФА признала его лучшим футболистом XX века. Бразилец также занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.