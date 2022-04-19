Художники из Азербайджана будут участвовать в Венецианской биеннале

19 апр. 20:16

Азербайджан в восьмой раз будет учувствовать в Венецианской биеннале. Мероприятие состоится с 21 апреля по 27 ноября.

Открытие пройдет в старинном здании Procuratie Vecchie на центральной площади Святого Марка в Венеции.

В азербайджанском павильоне, посвященном теме "Рожденные любить" (Born to love), будет представлены работы семи азербайджанских художников - Нармина Исрафилова, Infinity, Рамина Саадатхана, Фидана Кима (Новрузова), Фидана Ахундова, Сабихи Ханкишиева и Агдес Багирзаде.

"!Мастера кисти познакомят зрителей с современными техниками и методами, а также поделятся опытом с начинающими коллегами", - пишет Sputnik Азербайджан.