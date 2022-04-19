Henkel сворачивает бизнес в России

19 апр. 19:52

Германская химико-промышленная компания Henkel продаст все свои активы в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме", - заявил заместитель председателя регионального правительства по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Он подчеркнул, что власти региона находятся на связи с руководством предприятия. "Самое главное - компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек", - цитирует Ялова ТАСС.

Напомним, группа компаний Henkel является одним из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. На 11 заводах в России компания производит клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены.