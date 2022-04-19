Азербайджанские и турецкие военные проводят тактико-специальные учения (ВИДЕО)

19 апр. 19:43

Азербайджан и Турция проводят тактико-специальные занятия по инженерному обеспечению с применением имеющихся в арсенале современной техники и оборудования. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

В них принимают участие военнослужащие инженерных войск азербайджанской армии и ВС Турции.

В ходе учений саперы изучают тактико-технические характеристики миноискателей, совершенствуют теоретические познания о правилах их применения.

В специально отведенном инженерном городке саперы занимаются разведкой местности, поиском мин и неразорвавшихся боеприпасов и их последующим обезвреживанием