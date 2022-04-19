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В США прошел турнир памяти Анатолия Банишевского

В США прошел турнир памяти Анатолия Банишевского

В Нью-Йорке состоялся VIII турнир памяти легендарного советского футболиста, капитана бакинской команды "Нефтчи", заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Банишевского.

В соревнованиях приняли участие шесть команд.

Основатель турнира, ветеран "Кяпаза", "Нефтчи" и "Карабаха" Арон (Ариф) Зарбаилов поблагодарил Ассоциацию ветеранов спорта и напомнил, что финал взрослых команд состоится 29-30 апреля, передает Azerisport.com.

Напомним, 23 февраля 2022 года Анатолию Банишевскому исполнилось бы 76 лет. Выдающийся советский футболист умер ранним утром 10 декабря 1997 года. Ему был всего 51 год.

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