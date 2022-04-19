Набиуллина, Фридман, Авен попали под санкции Канады

19 апр. 18:55

Канада ввела санкции против председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом говорится в рамзещенном на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении РФ из-за ситуации на Украине.

Новые ограничения затронули 14 человек. В санкционный список также попали президент промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, виолончелист Сергей Ролдугин, бывший член совета директоров Альфа-банка Герман Хан, председатель директоров Шереметьево Александр Пономаренко, гражданки России Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, а также граждане России Олег Бойко, Игорь Макаров, Александр Торшин.

В канадском министерстве иностранных дел пояснили, что все они близки к российской власти, передает ТАСС.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.