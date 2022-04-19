В Азербайджане сообщили о поворотной точке в отношениях с Арменией

19 апр. 18:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром о поворотной точке в отношениях с Арменией.

Он отметил, что ею является принятие Ереваном пяти принципов, выдвинутых Баку для нормализации отношений.

"В целом, считаю итоги встречи в Брюсселе положительными. Я заявил об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии", - приводит слова азербайджанского лидера РИА Новости.

Ильхам Алиев подчеркнул, что теперь после этого официального заявления обеих сторон Азербайджан и Армения должны доказать серьезность своих намерений за столом. Он также в очередной раз подтвердил готовность Баку приступить к созданию пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению. "Важно, чтобы мы продолжали этот прогресс, и чтобы обе стороны соблюдали соглашения", - сказал президент Азербайджана.