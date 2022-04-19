В Грузии поддержат развитие высокогорных районов

19 апр. 18:29

На реализацию проектов, направленных на развитие высокогорных регионов Грузии, в течение трех лет выделят 968,5 млн лари ($317,5 млн). Решение об этом было принято в ходе совещания в администрации правительства под руководством премьера Ираклия Гарибашвили.

"Согласно плану, в течение трех лет запланированы проекты на сумму 968,5 млн лари как для инфраструктурной, так и для социальной поддержки высокогорных поселений, что на 29% больше, чем за аналогичный предыдущий период", – информирует пресс-служба Администрации правительства.