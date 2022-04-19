Главы МИД Азербайджана и Нидерландов провели телефонный разговор

19 апр. 18:21

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министра, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонные переговоры.

Стороны выразили взаимные поздравления и добрые пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами и обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также перспективам развития отношений.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, работе, проделанной в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности о важности выполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в Брюсселе, а также о позиции Азербайджана по будущему развитию региона в условиях мира и благополучия.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, ситуации в Украине и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.