Великобритания лишит Московскую биржу статуса фондовой площадки

19 апр. 17:58

Британские власти собираются лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном британским Управлением по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

"Это означает, что инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Великобритании налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены", - сказано в документе.

Заместитель финансов Великобритании Люси Фрейзер, пояснила, что это очередной шаг, направленный на изоляцию России в ответ на ее действия на Украине и призванный показать, что дальнейшие инвестиции в экономику РФ недопустимы, передает ТАСС.