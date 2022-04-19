Финский производитель красок покинет Россию

19 апр. 17:47

Финский производитель красок Teknos Group уйдет с российского рынка из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

"Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планирование ухода с российского рынка", - цитирует главу концерна Паулу Саластие ТАСС.

Она подчеркнула, что в настоящее время Teknos Group рассматривает вариант продажи своей российской "дочки".

По словам Саластие, основное задачей для компании в ближайшее время является поиск надежной организации, которая сможет вести бизнес в стране.