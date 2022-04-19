Обесценивание иены ведет к глубоким изменениям в мировой финансовой и валютной системах

В последнее время резкое падение японской иены привлекает все больше внимания. Еще 28 марта, когда курс иены обвалился до отметки в 120 иен за доллар, Банк Японии выразил готовность купить неограниченное количество 10-летних государственных облигаций Японии под 0,25%, что стало уже второй попыткой банка сдержать их доходность за год, пишет Modern Diplomacy.

Этот шаг был предпринят после того, как в начале торгов доходность 10-летних государственных облигаций подскочила до шестилетнего максимума в 0,245%, что всего на половину базисного пункта меньше потолка доходности установленного Банком Японии в соответствии с политикой контроля кривой доходности. При этом нет сомнений в том, что действия Банка Японии еще больше усугубят обесценивание иены. Это уже привело к тому, что курс доллара вырос до 123,03 иены - рост в 6,9% за месяц. В какой-то момент японская валюта даже упала до 124,81, приблизившись к отметке в 125 иен. Тем временем даже колеблющийся курс евро вырос в апреле на 4% по отношению к иене - до 134,56. По отношению к доллару за тот же период евро потерял около 2,3%, но на уровне $1,0954, что чуть выше двухлетнего минимума в $1,0804.

Из-за падения иены индекс доллара вырос до 99,098, а его прирост за месяц составил 2,5%.

В последнее время курс иены также ослабевает из-за последствий ущерба валютным рынкам в связи с конфликтом на Украине. В этом году японская нацвалюта упала почти на 6%, что стало худшим показателем среди стран-участниц G10. В китайской консалтинговой компании Anbound отметили, что, поскольку японская валюта продолжает обесцениваться, нельзя недооценивать связанные с этим риски.

Колебания курса иены могут не только вызвать изменения в структуре валютного рынка, они также напоминают о потрясениях, вызванных обесцениванием японской валюты в странах Юго-Восточной Азии и других странах с формирующимся рынком. Это, скорее всего, приведет к глубоким изменениям в мировой финансовой и валютной системах.

Большинство участников рынка указывают на разницу между тем, что Банк Японии продолжает придерживаться позиции смягчения денежно-кредитной политики, и тем, что Федеральная резервная система США интенсивно ужесточает свою денежно-кредитную политику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе подскочила на 33 базисных пункта, а за месяц - на 67 базисных пунктов до 2,49%. Быстрый рост индекса доллара и устойчивый рост доходности облигаций коренным образом изменили глобальную денежно-кредитную среду с нулевыми процентными ставками в условиях пандемии, оказывая растущее давление на японскую валюту. Многие трейдеры также осознали, что текущая ситуация с иеной существенно изменилась по сравнению с условиями до пандемии. Высокий уровень инфляции в Европе и США привел к ускоренному повышению процентных ставок в США по отношению к доллару, что также побудило Европейский центральный банк смягчить свою политику. Тем временем такие развивающиеся рынки, как Бразилия, уже неоднократно повышали процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.

Учитывая тенденцию к дефляции, продолжающееся ослабление иены, подвергается критике. Это нарушило баланс между заимствованием иены для инвестиций в рынок капитала США и возвращением прибыли.

Иена теряет свою роль надежной валюты в условиях низких процентных ставок.

Некоторые аналитики говорят, что фонды, которые пользуются преимуществами арбитража иены с нулевой процентной ставкой, в основном сворачивают позиции, а надежность иены постепенно снижается. Вместо этого она стал индикатором настроений инвесторов по поводу процентных ставок. В Anbound считают, что иена может попасть в порочный круг устойчивого обесценивания, если политика Банка Японии останется неизменной в случае нарушения равновесия.

Однако и Банк Японии, и правительство страны по-прежнему непреклонны в том, что "умеренное" обесценивание японской валюты поможет укрепить экспорт и довести инфляцию до целевого уровня в 2%. Япония уже несколько месяцев испытывает дефицит торгового баланса из-за роста цен на энергоносители и сырьевые товары, поскольку обесценивание иены продолжается еще с прошлого года. Обесценивание иены еще больше подпитывает импортную инфляцию, увеличивая расходы компаний и домашних хозяйств, что совсем не способствует повышению экспортной конкурентоспособности Японии.

В Kyodo News заявили, что разрыв в процентных ставках между Японией и США увеличивается. Существуют также ограничения со стороны предложения, вызванные воздействием роста цен на ресурсы. Из-за дефицита счета текущих операций Японии и долгосрочных опасений по поводу иены инвесторы стали делать ставку на дальнейшее обесценивание ее валюты по отношению к доллару. В этом случае Банк Японии, скорее всего, скоро потеряет контроль над целевым показателем инфляции. Что касается потоков капитала, то, как только на рынке сложится консенсусное ожидание того, что иена продолжит обесцениваться, зарубежные фонды будут не только изъяты, но и вызовут отток капитала.

Хотя Банк Японии в состоянии продолжать обеспечивать достаточную ликвидность, японский рынок, который теряет инвестиционную привлекательность, столкнется с негативным циклом оттока капитала и кризиса, что приведет к резкому обесцениванию иены в краткосрочной перспективе. Политика устойчивого смягчения Банка Японии не достигла своей цели по стимулированию внутренней экономики, но привела к привлечению зарубежных инвестиций на сумму до $10 трлн. Неизвестно, может ли обесценивание иены вернуть зарубежные средства. В отсутствие изменений во внутренней экономической структуре Японии более вероятно, что продолжится отток средств на зарубежные рынки. Это спровоцирует новый кризис из-за суматохи на фондовом рынке.

Если нестабильность, вызванная обесцениванием нацвалюты, продолжится, риски изменения валютного курса могут распространиться на Юго-Восточную Азию и другие страны с формирующимся рынком. В условиях усиления геополитических рисков страны с формирующимся рынком уже столкнулись с давлением оттока капитала и снижением обменного курса, а средства с развивающихся рынков постоянно выводятся.

Эта ситуация даже более сложная, чем кризис 1997 года.

Если иена продолжает обесцениваться и постепенно потеряет свою роль надежной валюты, это может повлечь за собой изменения в международной финансовой системе. На глобальном финансовом рынке иена долгое время использовалась в качестве надежной валюты, международные инвесторы использовали ее в качестве защитного актива. В условиях усиления геополитических рисков и все более очевидных различий в денежно-кредитной политике разных стран не только долгосрочное положение доллара подвергается сомнению, под раздачу попали и другие основные валюты.

Goldman Sachs уже упоминал, что мир сейчас переживает "сдвиг парадигмы" от глобализации к регионализации.

В связи с этим капиталы испытывают затруднения из-за того, что им некуда идти, а некоторые традиционные "рынки хеджирования" также сталкиваются с трудностями, что еще больше способствует перестройке международного рынка капитала и тенденции локализации капитала. Волатильность иены отражает происходящие геополитические изменения.