В Севастополе готовят замену французским устрицам

19 апр. 16:49

Выращивать собственный устричный спат вместо французского планируют в Севастополе, сообщил "Интерфаксу" директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.

Местный инвестор при участии крымских ученых создаст первый селекционно-племенной центр и питомник молоди для выращивания устриц с нуля, чтобы заменить французский спат (малек).

В Севастополе будет создано ремонтно-маточное стадо черноморского спата, в настоящее время ученые Института биологии южных морей РАН разрабатывают технологию выращивания устричного спата с учетом особенностей среды. Затем инвестор с опытом работы на рынке аквакультуры будет использовать разработки на практике.

Начат поиск оборудования российского производства и подходящего участка.

Севастопольские хозяйства отгружают до 700 тыс устриц ежегодно.

Ранее из Франции в Севастополь ежегодно поставляли устричный спат, от 2,5 млн единиц разного калибра, этой весной поставки прекращены из-за санкций.