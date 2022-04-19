Рецидивиста, совершавшего кражи в учреждениях, задержали в Чегеме

19 апр. 16:49

Кража, совершенная в социальном учреждении, раскрыта в Чегемском районе. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Накануне к стражам порядка обратилась 39-летняя нальчанка, работающая в социальном учреждении в Чегеме. Она рассказала, что из ее рабочего кабинета исчез сотовый телефон стоимостью 8 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Баксана.

Вскоре оказалось, что мужчина причастен и к совершению днем ранее кражи 10 тыс рублей из сумки сотрудника лечебного учреждения Чегема.

"Мужчина признался в совершенном, пояснив, что специально приехал в Чегем с целью совершить по возможности кражи в доступных местах. Сотовый телефон он продал за 1,5 тыс рублей, а деньги потратил на свои нужды", - пояснили в полиции.

Открыты уголовные дела. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.