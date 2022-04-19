Автобусные туры из Беларуси в Крым могут запустить летом

19 апр. 16:33

Уже в этом году белорусские туристы смогут приезжать в Крым автобусами.

Возможность запуска автобусных экскурсионных туров из Беларуси в Крым обсудили представители туристических ведомств республик.

"Необходимо содействие автобусному сообщению из Беларуси в Крым. В силу транспортного логистического расположения у нас хорошие транспортные парки, большой коллектив гидов. Думаю, здесь нужна совместная инициатива, нужно выносить ее даже на федеральный уровень", - отметил председатель правления республиканского союза туриндустрии в Беларуси Филипп Гулый.

Он напомнил, что в Беларуси из-за ее географического положения большая часть выездного туристического потока в Европу и раньше была ориентирована именно на автобусные туры.

"Наша позиция более чем положительная. Мы до конца недели проработаем, какие конкретно будут остановки, какой транспорт. Для нас было непонятно, кто будет перевозчиком, но если белорусская сторона готова это организовать, мы с удовольствием это сделаем", - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, пишет РИА Новости.

Автобус из Беларуси в Крым будет идти 36 часов. Прямого железнодорожного или авиационного сообщения между республиками нет.