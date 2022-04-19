Шимпанзе сбежал из клетки в зоопарке в Алматы, есть пострадавший

19 апр. 16:31

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня днем в Алматинском зоопарке, об этом рассказали в его пресс-службе.

Шимпанзе Паша во время "переезда" из зимнего вольера в летний сломал металлические прутья в перегонной клетке и выбрался из вольера, оказавшись на свободе.

"За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком", - цитирует сообщение зоопарка Sputnik Казахстан.

Юный посетитель получил ушибы, фельдшер зоопарка оказал ему первую помощь, была вызвана и "скорая".

Зоотехники и ветеринары быстро вернули шимпанзе в вольер.

Зоопарк обещает поддерживать связь с родителями ребенка и оказывать посильную помощь в его лечении.