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Банк России может снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях

Банк России может снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ЦБ РФ 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. Банк России указал, что годовая инфляция в стране продолжит расти в силу эффекта базы, но недельные данные показывают существенное замедление текущих темпов роста цен.

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