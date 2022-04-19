Банк России может снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях

19 апр. 16:22

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ЦБ РФ 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. Банк России указал, что годовая инфляция в стране продолжит расти в силу эффекта базы, но недельные данные показывают существенное замедление текущих темпов роста цен.