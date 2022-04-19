Новый природный парк появится на Кубани

19 апр. 16:17

Природный парк "Хребет Герпегем" планируется создать в Мостовском районе Краснодарского края, живописная местность любима туристами.

"Деятельность по созданию особо охраняемых территорий регионального и местного значения мы ведем уже шестой год. Такой статус и постановка зеленых зон на кадастровый учет позволяют защищать их от вырубки и застройки. Вдоль поселка Псебай протянулось живописное горное плато, любимое туристами и спортсменами, необходимо взять его под защиту", - заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин на обсуждении укрепления экологического каркаса региона.

Хребет Герпегем с высшей точной 1211 метра растянулся на 18 км на всю длину поселка Псебай. Хребет представляет собой ярко-желтую скальную полосу, с вершины которой открываются панорамные виды. Территория отличается богатой флорой и фауной.

Чтобы создать природный парк "Хребет Герпегем", необходимо провести документальную работу с учетом предложений экологов и общественности, определить границы охраняемой территории.