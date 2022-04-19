Ильхам Алиев: Баку ждет от Еревана географических координат Зангезурского коридора

19 апр. 16:13

Одним из вопросов, прояснение которого требуется от армянской стороны, является Зангезурский коридор, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Он отметил, что Азербайджан в 2023 году завершит строительство железной дороги до границы с Арменией, и выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона пока не начала работу над технико-экономическим обоснованием своей части железнодорожной магистрали, что может замедлить процесс.

Говоря об автомобильной дороге, глава государства подчеркнул, что Азербайджан "ведет активные строительные работы", причем большая часть из них уже выполнена, так что Баку надеется, что к концу следующего года "автомагистраль до границы с Арменией будет готова".

"Но, к сожалению, на встрече 6 апреля в Брюсселе премьер Армении не указал географических координат этой дороги. Надеюсь, что скоро мы их получим", - приводит слова Ильхама Алиева "Интерфакс-Азербайджан".