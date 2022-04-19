Россия высылает дипломатов Бельгии и Нидерландов

19 апр. 16:01

МИД России объявил о высылке ряда сотрудников посольств Бельгии и Нидерландов.

Ранее послы Нидерландов и Бельгии получили ноты протеста за решение о "провокационной" и "необоснованной" высылке российских дипломатов. Напомним, 29 марта Бельгия выслала 21 российского дипломата, а Нидерланды - 17 российских дипломатов.

Россия высылает 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Петербурге, им предписано покинуть страну в течение двух недель. Кроме того, до 3 мая из России должны выехать несколько бельгийских дипломатов.