МЭР: Российская экономика справилась с первым санкционным ударом

19 апр. 15:54

Экономика России выдержала первый удар санкций, об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, инфляция в стране продолжает замедляться - показатель за неделю с 9 по 15 апреля окажется ниже, чем на предыдущей отчетной неделе, пишет ТАСС.

"В банковском секторе ситуация стабильная, хоть пока не удается преодолеть охлаждение в кредитовании экономики", - указал министр.

Решетников также указал, что ажиотажный спрос на потребительском рынке завершился и находится на уровне чуть ниже докризисного, в результате розничные сети смогли восстановить запасы.