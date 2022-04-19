РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МЭР: Российская экономика справилась с первым санкционным ударом

МЭР: Российская экономика справилась с первым санкционным ударом

Экономика России выдержала первый удар санкций, об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, инфляция в стране продолжает замедляться - показатель за неделю с 9 по 15 апреля окажется ниже, чем на предыдущей отчетной неделе, пишет ТАСС.

"В банковском секторе ситуация стабильная, хоть пока не удается преодолеть охлаждение в кредитовании экономики", - указал министр.

Решетников также указал, что ажиотажный спрос на потребительском рынке завершился и находится на уровне чуть ниже докризисного, в результате розничные сети смогли восстановить запасы.

975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version